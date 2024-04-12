Азербайджанские боксеры завершили чемпионат Европы с двумя золотыми медалями ФОТО

Еще один азербайджанский боксер завоевал титул победителя молодежного чемпионата Европы, проходящего в хорватском Порече.

Омар Асланлы (54 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В финале он одолел со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 28:29) украинца Максима Чекина.

Таким образом, азербайджанская сборная завершила чемпионат Европы с двумя золотыми медалями. Ранее чемпионом континента стал Билалхабаши Назаров (48 кг).