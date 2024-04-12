Что обсудили Фидан и Блинкен?

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил ситуацию в регионе после «операции» Ирана против Израиля, сообщает TRT Haber.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась текущая ситуация в регионе после ответной атаки Ирана на Израиль. Фидан сказал об обеспокоенности из-за вероятности эскалации и разрастания кризиса в регионе. Он отметил, что Турция неоднократно заявляла, что с самого начала кризис в Газе несет в себе риск перерастания в региональный конфликт», - рассказал источник.

Фидан в связи с этим напомнил «о срочной необходимости объявить прекращение огня и организовать бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу, иначе кризис будет продолжать усугубляться».