США об участии в ответе Ирану
Соединенные Штаты не будут частью никакого возможного ответа Израиля на нынешний удар Ирана. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга.
"Мы привержены защите Израиля. Мы не станем частью какого-либо ответа с их стороны. Это наш последовательный подход", - сказал он, выступая на телефонном брифинге, организованном в связи с нанесением Ираном удара по Израилю с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.
По словам американского чиновника, удар Тегерана по Израилю был нанесен с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Операция была проведена Тегераном в ночь на воскресенье в ответ на приписываемое Израилю уничтожение в начале апреля семи старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана, в том числе двух генералов, посредством нанесения точечного удара с воздуха по консульскому отделу посольства исламской республики в Дамаске.
Как добавил источник, Тегеран не уведомлял, по каким целям в Израиле нанесет удар, США не получали такого предупреждения.
Утверждение одного из журналистов о том, что Иран заранее уведомил США о целях удара в Израиле, представитель американской администрации назвал совершенно неверным. "Они не выступали с какими-либо предупреждениями и не поясняли, какими будут цели с тем, чтобы провести эвакуацию", - утверждал он.
По утверждению чиновника, Иран стремился к разрушениям и жертвам, но "не преуспел в этом". "Так что нет, предупреждений заранее на поступало", - заявил представитель администрации.