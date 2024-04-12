Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 22:01

В ходе поездки в Гянджу президент Ильхам Алиев принял новые объекты спортивной и рекреационной сферы - Дворец спорта и экологический парковый комплекс. Помимо этого, глава государства заложил фундамент нового стадиона на 15 тысяч мест. Новая инфраструктура – это ключевые шаги экономической стратегии, цель которой - превратить Гянджу во вторую столицу Азербайджана. Предлагаем посмотреть, из каких элементов она состоит…

Спорт и здоровье для имиджа Гянджи Напомним, что новые спортивные объекты Гянджи будут протестированы в ходе III Игр стран СНГ, которые пройдут в этом древнем городе летом 2025 года. Универсальные возможности нового Дворца спорта и будущего стадиона позволят проводить в Гяндже состязания по основным олимпийским видам спорта и другим спортивным программам (в частности, в рамках III Игр будет проведен фестиваль тюркских спортивных игр). Следует признать, что международные спортивные состязания становятся своеобразным «локомотивом», способствующим развитию регионов во всем миру. Не случайно, правительства разных государств стараются в последние десятилетия организовывать их проведение за пределами столичных мегаполисов. Болельщики, спортивные команды, чиновники и представители спонсорских компаний, которые вкладывают средства в подготовку спортивных делегаций – это всего лишь первая крупная волна туристов, которая станет тестовой для дальнейшего развития туристического сектора Гянджи. При этом, важно учесть, что Гянджа уже известна на постсоветском пространстве, как ближайший город к санаторию Нафталан, обладающему лечебно-оздоровительными ресурсами мирового значения, а также расположена неподалеку от таких природных жемчужин Азербайджана, как зоны отдыха у озер Гёйгель и Аджикенд.

Будучи вторым по численности городом страны, насчитывающим 335,6 тысячи жителей, Гянджа обладает рядом несомненных преимуществ, находясь в западной части Азербайджана у границы Карабахского региона и на пересечении основных коммуникаций в направлении центральной части страны. Необходимо также упомянуть, что азербайджанское руководство выдвинуло кандидатуру города Лачин в качестве культурной столицы СНГ в 2025 году. Таким образом, и Гянджа-Дашкесанский, и Кяльбаджар-Лачинский экономические районы будут охвачены общим полем информационных событий, привлекающих туристическую отрасль стран СНГ. Гянджа уже стала в достаточной мере напрямую доступна для россиян и российских азербайджанцев – сегодня мы имеем регулярные рейсы из Москвы компаниями Utair и Аэрофлот, а также рейсы национального перевозчика Azal (сегодня три раза в неделю, а в летний период – ежедневно). В прошлом году аэропорт Гянджи обслужил 218.000 человек. Это - третий по пассажиропотоку аэропорт в Азербайджане после Баку (5,85 миллиона) и Нахчывана (744.000 пассажиров). При этом сам город остаётся пока в тени не только Баку, но и ряда других туристических центров Азербайджана. Если взять такой индикатор, как ночёвки в отелях, то Гянджа не входит даже в топ-10, пропустив вперёд тот же Нафталан. В 2023 году туристы в Азербайджане совершили 3 миллиона 422,3 тысячи ночевок в гостиницах (рост на 29,3 процентов). Основное распределение выглядит так: Баку - 57,6 процента, Губа - 5,5, Хачмаз - 4,7, Нафталан - 4,2, Габала - 4, Гусар - 3,9, Набрань - 3, Ленкорань - 3,2, в Нахчыванская автономная республика – 1,5%, Кахи - 1,2, Гянджа - 1, Масаллы - 0,9, Исмаиллы - 0,9, Шемаха - 0,9, Шеки - 0,8, Шуша - 0,6, Мингечаур - 0,5, в других городах и районах - 4,9 процента.

Особенности планирования "второй столицы" Посмотрим на развитие Гянджи шире, в комплексе с экономической стратегией развития страны. Но прежде задумаемся над тем, чем будет заниматься население Земли в ближайшие десятилетия? Единицы процентов будут заняты производством в сфере высоких технологий. А остальные, в том числе, гянджинцы? Нынешние тренды подтверждают, что наибольший импульс будут иметь те же секторы, которые и в предыдущие годы обеспечивали поддержку жизнедеятельности людей и "экономику интересов". То есть, дальнейший импульс развития получат туризм, производство продукции питания, сфера услуг, развлечения (игровая индустрия), спорт и медиапроекты. Эти сферы становятся базовой платформой горизонтального распределения людских ресурсов и интересов. Именно эта сфера наиболее востребована малым и средним бизнесом. Мало того, она становится средой их обитания. Поэтому в идеале каждый регион Азербайджана должен обладать развитой инфраструктурной сетью по поддержанию этих сфер экономической активности. То есть, иметь транспортную доступность, местное аграрное производство, развитый туристический сектор и, наконец, благоприятные условия для инвестирования (стоимость труда, электричества и размер налогов).

Верхним куполом данной части экономической активности населения становятся государственные проекты - целевые кластеры развития в рамках государственного стратегического планирования (промышленные парки, СЭЗ, развитие узлов МТК, военной промышленности, стратегической энергетики и так далее). С точки зрения макроэкономики, Гянджа уже сформировалась, как региональный центр азербайджанской автомобильной сборки (сельхозтехника и грузовики) и горнодобывающей промышленности страны. Дашкесанское рудное управление в связке с горно-обогатительным комбинатом является единственным на Южном Кавказе предприятием по обогащению железной руды. Здесь же занимаются добычей алунитовой руды, используемой Гянджинском алюминиевом заводом при производстве алюминия-оксида. Отметим также, что одним из новых стратегических предприятий Гянджи становится первый в Азербайджане завод по производству промышленных взрывчатых веществ... "Норма" и "тяжело, но можно жить" Интересно посмотреть на статус Гянджи в стратегическом планировании и инвестиционных циклах. В требованиях по инвестиционным проектам Азербайджана (они формируют пакет документов о поощрении инвестиции и допуске к тем или иным объектам), есть ряд регионов, которые рассматриваются отдельно от остальных. Речь идет о Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском районе и новых экономических районах на освобожденных территориях. Решения о новых проектах по этим регионам принимаются на уровне президента. То есть, они оказываются в зоне особого внимания и исключительного территориального планирования. Также важно упомянуть, в контексте разговора о статусе Гянджи, которая получает отдельные линии финансирования по европейским программам. В частности, ЕБРР подтвердил участие в проекте реконструкции городской системы водоснабжения и канализации.