Иранская версия: Уничтожена израильская база F-35

По меньшей мере 15 иранских ракет поразили стратегическую израильскую авиабазу Неватим рано утром в воскресенье, утверждает издание Al Manar со ссылкой на информированные источники.

Источники сообщили, что после этого нападения эта база якобы была серьезно повреждена и полностью вышла из строя. Авиабаза Неватим расположена в районе пустыни Негев, недалеко от города Беэр-Шева, который является главной израильской базой истребителей F-35, передает агентство Mehr.

В прошлом году военно-воздушные силы КСИР отрабатывали ракетный удар по имитационному образцу этой авиабазы. Она находится примерно в 1100 км от западных границ Ирана, подчеркивает иранское СМИ.

Ранее представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил попадание в авиабазу Неватим, но отметил, что урон был весьма незначительным.