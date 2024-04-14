Хуситы атаковали Израиль
Система «Морской купол» сбила БПЛА, выпущенный йеменскими хуситами по территории Израиля в районе Эйлата, сообщают израильские СМИ.
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Система «Морской купол» сбила БПЛА, выпущенный йеменскими хуситами по территории Израиля в районе Эйлата, сообщают израильские СМИ.
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