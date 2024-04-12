«Ответный удар» Ирана по Израилю был проведён исключительно в рамках «неотъемлемого права на самооборону», заявил постпред Ирана Амир Саид Иравани на заседании СБ ООН, созванном из-за удара по израильским военным объектам.

«Ответный удар был необходимым, соразмерным, точным и нацеленным только на военные цели. Удар по Израилю Иран проводил с осторожностью, чтобы свести к минимуму возможность эскалации и предотвратить ущерб для гражданских.

Если США инициируют военную операцию против Ирана, Тегеран ответит пропорционально, но Иран не ищет эскалации или войны на Ближнем Востоке», - подчеркнул Иравани.