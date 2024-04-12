Иран объяснился за свое поведение обновлено 01:46
«Ответный удар» Ирана по Израилю был проведён исключительно в рамках «неотъемлемого права на самооборону», заявил постпред Ирана Амир Саид Иравани на заседании СБ ООН, созванном из-за удара по израильским военным объектам.
«Ответный удар был необходимым, соразмерным, точным и нацеленным только на военные цели. Удар по Израилю Иран проводил с осторожностью, чтобы свести к минимуму возможность эскалации и предотвратить ущерб для гражданских.
Если США инициируют военную операцию против Ирана, Тегеран ответит пропорционально, но Иран не ищет эскалации или войны на Ближнем Востоке», - подчеркнул Иравани.
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Москва призывает Израиль «отказаться от силовых акций» на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН из-за иранской атаки на Израиль.
Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности. Иран нанес ответный удар из-за бездействия СБ ООН по атаке Израиля на иранские дипломатические объекты.
Москва считает неприемлемым замалчивание рядом стран Запада в СБ ООН первопричин эскалации конфликта.
«США, Великобритания и Франция отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов, результат этого налицо», - заявил он.
Сам глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил в ходе своей телефонной беседы с руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
«Пассивная позиция ООН и Совета Безопасности ООН в вопросе осуждения израильской атаки на генконсульство Ирана в Дамаске вынудила Тегеран самостоятельно наказать Израиль», - сказал он.