Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл с рейтинг-фаворитом Фабиано Каруаной

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов (рейтинг – 2632) играл белыми фигурами против рейтинг-фаворита турнира американца Фабиано Каруаны (2803), которому проиграл в первом круге. На этот раз партия завершилась вничью. Мирный исход был подписан на 44-м ходу.

Сейчас на счету азербайджанского шахматиста шесть ничьих и три поражения. С 3 очками Ниджат по-прежнему занимает последнее 8-е место, отставая от седьмой строчки на 0,5 очка. Лидируют все также россиянин Ян Непомнящий и индиец Гукеш Доммараджу, набравшие по 5,5 очка.

В 10-м туре Ниджат Абасов сыграет черными с американцем Хикару Накамурой.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов проходит в два круга. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ниджат Абасов пробился в турнир претендентов, сенсационно заняв 4-е место на Кубке мира-2023 в Баку. У него самый низкий рейтинг среди всех участников соревнования в Торонто.