Азербайджан выступает на Летних Олимпийских играх с 1996 года. И ни разу мы не были представлены в игровых командных видах спорта. Предстоящая Олимпиада в Париже станет в этом смысле для нас первой. В воскресенье женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завоевала право выступить этим летом на Олимпийских играх в столице Франции.

Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер… Это баскетболистки, которые победили на квалификационном турнире в Гонконге сборные Чили, Монголии, Венгрии и Польши и пробились в Париж.

Кто эти девушки, которые добыли для Азербайджана историческую путевку на Олимпиаду?

34-летняя Дина Ульянова – уроженка Баку. Родилась тут и начинала заниматься баскетболом в Азербайджане. Потом переехала в Россию. С 2012 года состоит в бакинском «Нефтчи».