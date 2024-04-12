Кто эти девушки, завоевавшие для Азербайджана историческую путевку на Олимпиаду? ФОТО
Азербайджан выступает на Летних Олимпийских играх с 1996 года. И ни разу мы не были представлены в игровых командных видах спорта. Предстоящая Олимпиада в Париже станет в этом смысле для нас первой. В воскресенье женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завоевала право выступить этим летом на Олимпийских играх в столице Франции.
Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер… Это баскетболистки, которые победили на квалификационном турнире в Гонконге сборные Чили, Монголии, Венгрии и Польши и пробились в Париж.
Кто эти девушки, которые добыли для Азербайджана историческую путевку на Олимпиаду?
34-летняя Дина Ульянова – уроженка Баку. Родилась тут и начинала заниматься баскетболом в Азербайджане. Потом переехала в Россию. С 2012 года состоит в бакинском «Нефтчи».
25-летняя Александра Молленхауэр живет в Баку с 5 лет. Ее родители переехали из США в Азербайджан в связи с работой и до сих пор тут работают. Александра – воспитанница азербайджанской школы баскетбола. Сейчас она играет за испанский «Эстудиантес». Ее отец – Скотт Молленхауэр – баскетбольный тренер, ранее играл в азербайджанских командах.
34-летняя Тиффани Хейс и 37-летняя Мерседес Уолкер – натурализованные американки. С Европейских игр 2015 года выступают за сборную Азербайджана.
Ульянова, Молленхауэр и Уолкер являются в составе сборной Азербайджана победительницами Игр Исламской солидарности 2017 года в Баку. Ульянова, Молленхауэр и Хейс выиграли Исламиаду-2022 в турецкой Конье.