Мрачный прогноз американских экспертов

В отчете говорится, что дефицит артиллерии и средств ПВО у Сил обороны Украины позволит россиянам быстрее продвигаться во время операции по захвату города.

Российские войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Однако им под силу зайти в восточный район населенного пункта. Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В своем отчете аналитики напомнили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приказе военного командования РФ захватить Часов Яр к Дню Победы 9 мая.

По словам американских экспертов, цель властей РФ захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что они считают, что их армия сможет захватить город более быстрыми темпами, чем Бахмут в мае 2023 года или Авдеевку в феврале 2024 года.

«Российское военное командование, вероятно, оценивает, что продолжающаяся критическая нехватка боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW о том, что российские войска пока достигли только микрорайона Канала в восточной части Часов Яра. Однако российское командование постоянно ставит нереалистичные цели по продвижению россиян, и российский милблогер выразил надежду, что российские силы смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часов Яра до 9 мая», - говорится в отчете.

Как отмечается, россияне, вероятно, хотят воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны и которые не ограничивали оборону Бахмута или Авдеевки в той степени, в которой они ограничивают сейчас.

«Российское военное командование будет продолжать наступательные действия на Часов Яр до их кульминации. Однако россияне могут продвигаться быстрее, чем в предыдущих операциях, учитывая нынешнюю нехватку артиллерии и средств ПВО в Украине», - заключают эксперты.