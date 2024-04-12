Хаменеи угрожает на иврите
Святой Аль-Кудс будет в руках мусульман и мусульманский мир отпразднует освобождение Палестины. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
אל-קודס הקדושה תהיה בידי המוסלמים, והעולם המוסלמי יחגוג שחרור פלסטין. pic.twitter.com/PB3wZk1jcN— Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 14, 2024
К публикации прилигается и видео, на котором летящие над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме ракеты.
В воскресенье Иран предупредил Израиль и США о «гораздо более масштабном ответе», если последует какое-либо возмездие за его массированную атаку ракетами и беспилотниками. Белый дом заявил, что Америка не стремится к конфликту с Ираном, но без колебаний защитит свои силы и Израиль.