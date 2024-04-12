Хаменеи угрожает на иврите

Святой Аль-Кудс будет в руках мусульман и мусульманский мир отпразднует освобождение Палестины. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

К публикации прилигается и видео, на котором летящие над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме ракеты.

В воскресенье Иран предупредил Израиль и США о «гораздо более масштабном ответе», если последует какое-либо возмездие за его массированную атаку ракетами и беспилотниками. Белый дом заявил, что Америка не стремится к конфликту с Ираном, но без колебаний защитит свои силы и Израиль.