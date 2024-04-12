Байден и лидеры Конгресса обсудили помощь Украине и Израилю

Американский президент Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса «острую необходимость» принятия законопроекта о помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Байден поговорил с лидером демократического большинства и республиканского меньшинства в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом, спикером палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократического меньшинства в нижней палате Хакимом Джеффрисом.

Ранее спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон допустил, что «палата представителей на этой неделе проголосует за предоставление Израилю помощи после удара Ирана в ночь на 14 апреля» и подчеркнул, что «частью этого пакета могут стать и средства для Украины».