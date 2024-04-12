Опасения Раиси: Израиль может подорвать экономику Ирана

По словам Раиси, Иран готов к такому развитию событий. Власти страны своевременно примут все необходимые меры для поддержки стабильности экономики.

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль в ответ на атаку может попытаться подорвать экономику Исламской Республики. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Раиси оценил удар Тегерана вечером 13 апреля по израильской территории как «мощную, историческую и победоносную операцию», которая была выполнена с высокой точностью.

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, отдав приказ ударить по Израилю, послал сигнал о том, что республика переходит от «стратегического терпения» к более активному сдерживанию Израиля.

Свой удар Иран нанес в ответ на атаку Израиля по его консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала КСИР — командир элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани, выступая на экстренном заседании организации после удара, назвал атаку частью «неотъемлемого права на самооборону» в ответ на нападение Израиля на консульство. Дипломат подчеркнул, что его страна «не стремится к эскалации или войне в регионе» и «не намерена» вступать в конфликт с США, однако, если Вашингтон или Израиль нанесут удар по Ирану, последует реакция.

Президент Израиля Ицхак Герцог счел это нападение «объявлением войны».