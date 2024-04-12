Почему Байден не высказался об атаке Ирана

Президент США Джо Байден вел себя сдержанно и не стал выступать с обращением после удара Ирана по Израилю, чтобы не допустить роста напряженности ситуации, рассказали Politico источники.

По словам собеседников издания, запись обращения Байдена обсуждалась, однако было решено, что это «повысит температуру» и может спровоцировать Иран на эскалацию. Поэтому президент США намеренно не привлекал внимания общественности, надеясь, что это поможет разрядить ситуацию.

Источники Politico говорят, что Байден сосредоточен на поиске дипломатического пути разрешения конфликта и стремится удержать Израиль от широких ответных мер одновременно со сдерживанием Ирана (это происходит в координации с союзниками США).