Украина уже более двух лет отражает многочисленные воздушные атаки российских оккупантов. Израиль же недавно пережил массированную атаку иранских дронов и ракет. Аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War – ISW) сравнили возможности противовоздушной обороны и способности отражения вражеских атак этих двух стран.

«Успех Израиля в защите от широкомасштабных иранских ракетных ударов и ударов беспилотников с территории Ирана 13 апреля подчеркивает уязвимость, которую украинское географическое положение и продолжающаяся деградация зонтика противовоздушной обороны Украины создают для украинских усилий по защите от регулярных российских ракетных ударов и ударов беспилотников», - отметили эксперты в своем отчете.

Как указывается, по Израилю выпустили около 170 беспилотников Shahed-136/131, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. В то же время ВС России экспериментируют с ударами крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками различных размеров и комбинаций. При этом враг регулярно проводит крупные комбинированные удары по целям в Украине.

По оценке ISW, «большой комбинированный пакет ударов Ирана был значительно менее успешным, чем последние российские удары в Украине, ведь израильские средства ПВО перехватили почти все из примерно 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет».

«При этом БПЛА и ракетам пришлось пересечь более 1000 километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, прежде чем достичь Израиля. Это дало возможность стране и ее союзникам несколько часов на обнаружение, отслеживание и перехват целей еще на подлете», - подчеркнули эксперты.

В отчете говорится, что «российские силы запускают беспилотники и ракеты с оккупированных территорий Украины и в непосредственной близости от Украины с территории России, давая украинским ПВО долю времени, которое Израиль и его союзники использовали для успешного притупления массового иранского ракетного и беспилотного удара».

«Кроме того, Израиль имеет мощную систему ПВО, которая отвечает за реагирование на потенциальные атаки через короткие границы со своими соседями, Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, тогда как в Украине все больше ухудшаются возможности из-за гораздо более широкой линии фронта в Украине и границы с Беларусью и Россией», - сравнили в ISW.

В отчете говорится, что «Украина не имеет возможности осуществлять перехват самолетами «воздух-воздух», как это сделали Израиль и его союзники в ночь на 13 апреля. Усложняют ситуацию и масштаб территории Украины по сравнению с Израилем. Из-за этого проблематично создать такую же плотность противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, особенно на фоне постоянных задержек с предоставлением помощи в сфере безопасности со стороны США.

«Истощение средств противовоздушной обороны, предоставленных США, вследствие задержек с восстановлением военной помощи США Украине в сочетании с совершенствованием российской тактики ударов привело к повышению эффективности российской ударной кампании в Украине. Украине нужны значительные запасы западных систем противовоздушной обороны и истребителей, способных перехватывать беспилотники и ракеты, чтобы создать комбинированный зонтик противовоздушной обороны, который даже отдаленно такой же эффективный, как тот, который Израиль и его союзники успешно применили 13 апреля», - добавляют эксперты.

По их словам, атаки РФ по Украине демонстрируют, что даже ограниченное количество успешных ударов баллистическими или крылатыми ракетами может нанести значительный и, вероятно, долговременный ущерб энергетической и другой инфраструктуре. Это подчеркивает необходимость эффективной и хорошо обеспеченной системы ПВО, способной поддерживать высокий уровень перехвата.

«Израиль, США и их союзники и партнеры должны осознавать риск того, что даже небольшое количество ракет, проникающих через зонты защиты, могут нанести нелинейный ущерб современному обществу, если они поразят правильные цели», - подытожили в ISW.