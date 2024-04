Украина уже более двух лет отражает многочисленные воздушные атаки российских оккупантов. Израиль же недавно пережил массированную атаку иранских дронов и ракет. Аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War – ISW) сравнили возможности противовоздушной обороны и способности отражения вражеских атак этих двух стран.