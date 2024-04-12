Переговоры Токаева и Пашиняна в Ереване

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Армению, где проведет переговоры с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По ее информации, торжественная церемония встречи Токаева состоялась в государственной резиденции Армении. Затем Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прошли в зал для переговоров.

Планируется, что в ходе визита лидер Казахстана также проведет переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатряном и спикером парламента Аленом Симоняном.