Республиканский центр гигиены и эпидемиологии предупреждает бизнесменов

В соответствии с утвержденным Положением Министерства здравоохранения дезинфекционные мероприятия (профилактическая и очаговая дезинфекция) в области профилактики инфекционных заболеваний осуществляются Республиканским центром гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Минздрава, подведомственными РЦГЭ Бакинским городским дезинфекционным центром, районными центрами гигиены и эпидемиологии, а также районными/городскими управлениями дезинфекции.

Однако в последнее время в Баку и других регионах Азербайджана зафиксированы негативные случаи, когда некоторые лица, представляясь сотрудниками Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, Бакинского городского дезинфекционного центра РЦГЭ, проводят проверки и необоснованные дезинфекционные работы в субъектах предпринимательства, угрожают взиманием штрафов за нарушение санитарно-гигиенических правил. Об этом говорится в сообщении Минздрава.