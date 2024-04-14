Республиканский центр гигиены и эпидемиологии предупреждает бизнесменов
В соответствии с утвержденным Положением Министерства здравоохранения дезинфекционные мероприятия (профилактическая и очаговая дезинфекция) в области профилактики инфекционных заболеваний осуществляются Республиканским центром гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Минздрава, подведомственными РЦГЭ Бакинским городским дезинфекционным центром, районными центрами гигиены и эпидемиологии, а также районными/городскими управлениями дезинфекции.
Однако в последнее время в Баку и других регионах Азербайджана зафиксированы негативные случаи, когда некоторые лица, представляясь сотрудниками Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, Бакинского городского дезинфекционного центра РЦГЭ, проводят проверки и необоснованные дезинфекционные работы в субъектах предпринимательства, угрожают взиманием штрафов за нарушение санитарно-гигиенических правил. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
В связи с этим Министерство здравоохранения сообщает, что проверки субъектов предпринимательства регулируются в соответствии с утвержденным президентом Азербайджана законом Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 года «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите прав предпринимателей». Так, согласно данному закону, проверки могут проводиться только на основании соответствующего разрешительного документа Министерства юстиции.
Учитывая вышеизложенное, РЦГЭ доводит до сведения частных предпринимателей и руководителей субъектов предпринимательства, что в случае обращения к ним лиц, не имеющих соответствующего разрешения на проведение проверки и представляющихся сотрудниками учреждений Министерства здравоохранения, следует обратиться на горячие линии Минздрава 9103, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (012) 421 13 93, а также в правоохранительные органы.