В Международном суде ООН слушания по иску Азербайджана к Армении

Сегодня в Международном суде ООН пройдут предварительные слушания по иску Азербайджана к Армении. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В публикации отмечается, что сегодня в 12:00 по бакинскому времени состоятся общественные слушания по предварительным искам, поднятым Азербайджаном по делу, связанному с обращением комитета Международного суда по ликвидации расовой дискриминации (Армении против Азербайджана).

Пресс-секретарь также подчеркнул, что азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.