Американцы уничтожили десятки иранских беспилотников

Среди уничтоженных целей — баллистическая ракета на пусковой установке и семь дронов, пораженных на земле до их запуска из районов Йемена, которые контролируют хуситы.

Американские войска в субботу и воскресенье уничтожили более 80 ударных беспилотников и не менее шести баллистических ракет, запущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Центральное командование США заявило, что привержено поддержке защиты Израиля против опасных действий Ирана, и пообещало «продолжать работать с региональными партнерами над повышением региональной безопасности».

В воскресенье представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ответ на вопрос, поддержит ли Вашингтон возможный удар Израиля по Ирану, заявил, что США будут и далее помогать Израилю защищаться от угроз, но не стремятся к войне с Ираном и к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля сообщила, что 99% всех ракет и беспилотников, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля, – в общей сложности более трехсот – были сбиты, причем большая часть – вне территории Израиля. В обороне участвовали силы ПВО, в том числе системы «Железный купол» и «Праща Давида», а также истребители армии Израиля и военные корабли США и Великобритании. К обороне присоединились и вооруженные силы Иордании, через воздушное пространство которой ракеты и дроны летели на Израиль. Израиль заявил о том, что незначительный ущерб был нанесен военной базе в пустыне Негев. Жертв нет, несколько человек пострадали.

Иран заявил, что поразил все намеченные военные цели в Израиле. Подтверждений этих сообщений нет.