Стало известно, где пройдут мероприятия COP29

Мероприятия в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдут на Бакинском олимпийском стадионе. Об этом на пресс-конференции сообщила глава правления операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, слова которой приводят местные СМИ.

Джарчалова уточнила, что конференция COP29 пройдет 11-25 ноября.