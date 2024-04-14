Стало известно, где пройдут мероприятия COP29
Мероприятия в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдут на Бакинском олимпийском стадионе. Об этом на пресс-конференции сообщила глава правления операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, слова которой приводят местные СМИ.
Джарчалова уточнила, что конференция COP29 пройдет 11-25 ноября.
В ходе пресс-конференции также был представлен логотип 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Отражающий комплекс многоплановых инициатив председательства COP29 логотип основан на синтезе символов "буты", листа и капель воды.