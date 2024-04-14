В Израиле готовят ответ Ирану

Власти Израиля в ближайшие дни определятся с ответом на атаку Ирана по территории еврейского государства. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера.

По его словам, руководство Израиля "примет решение о дальнейших шагах" либо 15 апреля, либо в ближайшие дни. Военные уже предоставили правительству Израиля "широкий спектр вариантов" ответа на иранскую атаку, отметил Лернер. Представитель израильской армии добавил, что его страна может "нанести или не нанести удар" по Ирану, однако кроме этих вариантов "есть множество разных сценариев".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о том, что Израиль в ближайшее время может предпринять действия в ответ на удар Ирана по израильским военным объектам. Издание не указывало точный день, когда еврейское государство ответит на атаку. Источники газеты отмечали, что США не будут принимать участие ни в одной такой наступательной операции Израиля. Вашингтон настаивает на том, чтобы еврейское государство не делало ничего, что могло бы привести к дальнейшей эскалации.