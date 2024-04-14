Макрон призывает изолировать Иран

Президент Франции Эммануэль Макрон после атаки Ирана на Израиль заявил о необходимости усилить давление на Тегеран.

«Необходимо изолировать Иран, усилить санкции», - сказал французский лидер в эфире телеканала BFMTV.

По словам Макрона, «Франция намерена работать над тем, чтобы избежать эскалации конфликта». «Возможность эскалации беспокоит нас всех, - отметил президент Франции. - Мы сделаем все, чтобы ее избежать».

Он также добавил, что Франция помогала перехватывать иранские ракеты по просьбе Иордании.