В Наримановское районное управление полиции поступила информация о том, что мужчина средних лет совершил аморальные действия в отношении девочки-подростка в подъезде одного из многоэтажных зданий. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

В результате принятых сотрудниками полиции мер был выявлен и задержан Максим Мамедов. Выяснилось, что мужчина проследил за девочкой, а затем подошел к ней у входа в здание.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

Пострадавшие от аналогичных действий задержанного также могут обратиться в органы полиции.