Пашинян рассказал Токаеву о мирном плане с Азербайджаном

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках ранее согласованных принципов . Об этом в Ереване после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Я представил своему коллеге последние переговоры с Азербайджаном, подтвердил готовность Армении установить стабильность и мир в регионе на основе трех принципов, уже согласованных между Арменией и Азербайджаном. Это взаимное признание территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществление взаимной делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства…» - сказал Пашинян.

Президент Казахстана заявил, что Астана готова оказать Еревану и Баку максимальное содействие и предоставить свою площадку для переговоров между двумя странами.

«Приветствуем стремление Еревана и Баку к заключению мирного соглашения. Наша основная цель - сблизить позиции двух дружественных нам стран, разблокировать коммуникации для стабильного и мирного развития в регионе», - сказал президент Казахстана на совместном брифинге с премьером Армении.