Новая тактика ударов России по Украине

Войска России в последние недели стали использовать новую тактику ударов по энергетическим объектам Украины. Если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Их тактика изменилась, к сожалению, не в лучшую для нас сторону», — заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, в результате массированных российских атак «почти все годичные усилия Украины по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней».

Как сообщил директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко, «Россия начала применять новую тактику 22 марта во время одного из самых массированных ударов по Украине».

«Новая стратегия заключается в массированных ракетных ударах по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно направлены на очень ограниченное число целей», — сказал он.

В ДТЭК — крупнейшей генерирующей компании Украины — говорят, что Россия отказалась от атак по украинским системам передачи электроэнергии и с конца марта наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре.

«К сожалению, противник усовершенствовал свою тактику и использует высокоточное оружие. В результате его разрушительная эффективность значительно возросла по сравнению с 2023 годом», — сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

CNN напоминает, что раньше Россия наносила удары по энергетическим объектам в преддверии зимы, но сейчас начала атаки весной. Телеканал приводит две возможные причины, почему РФ ждала весны: во-первых, ей было нужно время, чтобы нарастить число вооружений и получить необходимые разведданные, а во-вторых, Россия могла ждать, пока электростанции Украины будут меньше защищены средствами ПВО.