Для Керимовой потребовали семь лет тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу экс-бухгалтера Азербайджанского государственного театра пантомимы Айтен Керимовой, обвиняемой в растрате в крупном размере.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу экс-бухгалтера Азербайджанского государственного театра пантомимы Айтен Керимовой, обвиняемой в растрате в крупном размере. Как сообщает haqqin.az, на процессе выступил гособвинитель, который потребовал приговорить Айтен Керимову к семи годам лишения свободы. Отметим, что против Керимовой выдвинуто обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК Азербайджана, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста. Керимову обвиняют в присвоении 332 тысяч манатов. Она работала в управлении кадров Азербайджанского государственного театра пантомимы в 2019-2022 годах. Потерпевшим по уголовному делу признано Министерство культуры.