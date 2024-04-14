Минимум девять иранских ракет преодолели израильскую противовоздушную оборону и ударили по двум авиабазам Израиля, однако значительного ущерба не нанесли. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника канала, пять баллистических ракет ударили по авиабазе Неватим, в результате чего оказались повреждены военно-транспортный самолет C-130, неиспользуемая взлетно-посадочная полоса и пустые складские помещения. Кроме того, четыре ракеты попали по авиабазе в районе пустыни Негев.

В ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено больше 300 беспилотников и ракет. Иран назвал это ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль заявил, что перехватил более 99% целей. Кроме того, свыше 80 беспилотников и шесть ракет сбили США.