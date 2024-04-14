Исповедь Ирады Талыбовой: если судебный пристав посылает к чертям Верховный суд

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 12:20

Рассказ Ирады Талыбовой заслуживает того, чтобы стать достоянием гласности. Поскольку эта женщина уже семь лет (!) не может добиться исполнения решения суда, которое обязало жилищно-строительный кооператив (ЖСК) R.Ş.N. передать положенную ей квартиру. Надо сказать, что жилищно-строительные кооперативы стали в последние годы настоящим бичом отечественного жилищного сектора. То они продают одну квартиру сразу нескольким лицам, то после завершения строительства отказываются, вопреки требованию закона, передать здание в управление жильцов… Ну и, конечно же, одно из самых распространенных злоупотреблений ЖСК – это отказ передавать гражданам квартиры, за которые те уже заплатили.

Именно с такой проблемой столкнулась Ирада Талыбова. Еще в 2017 году судебные решения всех инстанций, включая Верховный суд, обязали ЖСК R.Ş.N. передать этой гражданке ее трехкомнатную квартиру в Ясамальском районе Баку по адресу улица А. Ахмедова, 17. Это решение должен был исполнить Ровшан Алиев, пристав Сураханского исполнительного отдела. Должен был, но не исполнил. При молчаливом попустительстве его непосредственного шефа, начальника районного отдела Назима Нариманова, порог кабинета которого обивала Ирада Талыбова с просьбой решить, наконец, ее проблему. Но Нариманов так ничего и не сделал. То ли не имел управы на собственного подчиненного, то ли просто не захотел, поскольку сам и верховодит всем этим произволом. Но формально, конечно же, действующим, а точнее, бездействующим лицом в этой печальной истории остается Ровшан Алиев. Можно лишь поражаться, на какие только ухищрения не шел этот оборотистый пристав, чтобы не выполнять судебное решение. Дошло до того, что в марте 2021 года Алиев вернул исполнительный документ в суд, заявив, что выполнить его «невозможно».

Мало того, что «самостийный» пристав последовательно проигнорировал решение Сураханского районного суда, вынесенное в апреле 2021 года, и постановление бакинского Апелляционного суда от июня 2022 года, так в том же году Ровшан Алиев обратился с просьбой в бакинский Апелляционный суд, чтобы судья… разъяснил ему свое решение, в котором, как выяснилось, ему не все понятно. Вот уж действительно уникум! После семи лет действующего решения нескольких судебных инстанций рядовой пристав, обязанный это решение исполнить, вдруг заявляет, что ему в нем не все понятно! Так и хочется спросить у Ровшана Алиева: почему же ты раньше в этом не признался? Что, целых семь лет постигал смысл одного документа? Но, наконец, 27 февраля 2024 года Апелляционный суд под председательством судьи Икрама Ширинова вынес предельно жесткое определение. На сей раз в максимально доступной для Алиева форме. Было четко указано, что разъяснять в судебном решении нечего, его надо ВЫПОЛНИТЬ! Приставу Алиеву было приказано в кратчайшие сроки исполнить решение и проинформировать об этом суд.