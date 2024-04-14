Смог бы Израиль противостоять Ирану в одиночку?

Израиль не смог бы противостоять операции Ирана 13 апреля без помощи США и других западных и региональных партнеров в военной сфере. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, еврейскому государству удалось перехватить большинство дронов и ракет во многом благодаря системам противовоздушной обороны и другим вооружениям, предоставленным США и другими союзниками. Как отмечает WSJ, американские, британские и иорданские военные самолеты "сыграли большую роль" в том, чтобы сбить беспилотники.

Однако, пишет газета, неясно, смог бы Израиль при поддержке союзников повторить подобный опыт "в условиях тотальной войны" и тем более противостоять натиску противника в одиночку, учитывая высокую стоимость таких комплексов, как Arrow и Patriot. По информации издания, этот вопрос остается ключевым в свете подготовки Израилем ответа на удар Ирана.

WSJ указывает, что жесткая реакция со стороны еврейского государства приведет к разрушительным последствиям в регионе, в то время как ее отсутствие сделает Израиль и его союзников "более уязвимыми". Кроме того, еврейскому государству стоит принять во внимание интересы своих партнеров на Ближнем Востоке, включая Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые предоставили еврейскому государству разведданные и открыли воздушное пространство.