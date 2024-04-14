В Тбилиси проходит акция протеста против законопроекта «Об иноагентах».

Акция проходит во дворе парламента Грузии — протестующие развернули флаг ЕС, скандируя лозунги против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

В данный момент юридический комитет парламента рассматривает законопроект.

После инициирования проекта закона «О прозрачности иностранного влияния», который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.

Еще до начало комитетского слушания депутаты от оппозиционных партий провели совместную пресс-конференцию и потребовали отозвать законопроект.