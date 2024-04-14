Чем же отравился Чингиз Абдуллаев?
Несколько дней назад средства массовой информации распространили сообщение о госпитализации народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева. Он был помещен в Центральный таможенный госпиталь.
Причиной же госпитализации Чингиза Абдуллаева, по словам семьи писателя, было названо отравление.
В Агентстве пищевой безопасности, комментируя информацию о госпитализации народного писателя из-за пищевого отравления, заявили, что эти сообщения были рассмотрены в соответствующем порядке. В результате было установлено, что недомогание писателя не связано с приемом пищи.
«Агентство пищевой безопасности опровергает сообщения СМИ о пищевом отравлении народного писателя, и заявляет о недопустимости распространения подобной информации без уточнения в официальном органе», - говорится в сообщении агентства.
Возникает вопрос: чем же отравился писатель Чингиз Абдуллаев?