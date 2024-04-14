Чем же отравился Чингиз Абдуллаев?

Несколько дней назад средства массовой информации распространили сообщение о госпитализации народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева. Он был помещен в Центральный таможенный госпиталь.

Причиной же госпитализации Чингиза Абдуллаева, по словам семьи писателя, было названо отравление.