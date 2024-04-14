Карабахских сепаратистов навестили

В апреле сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили содержащихся под стражей в Баку армянских сепаратистов. Были проведены личные встречи с задержанными, созданы условия для их связи с семьями, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Отметим, что в соответствии со своим мандатом МККК во время таких визитов оценивает обращение и условия содержания этих лиц. Сотрудники Красного Креста также создают условия для восстановления или продолжения связей лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно подобных визитов передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной.

Напомним, что сотрудники СГБ Азербайджана задержали и доставили в Баку лидеров демонтированного сепаратистского режима в Карабахе - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего т.н. «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также т.н. «председателя парламента» Давида Ишханяна, т.н. «генералов» Леву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего т.н. «государственного министра» Рубена Варданяна.