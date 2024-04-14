Более 10 тысяч вызовов скорой помощи в дни Рамазана

В дни праздника Рамазан в службу скорой медицинской помощи обратилось более 10 тысяч граждан. Об этом haqqin.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).



Согласно информации ведомства, в течение четырех дней было зарегистрировано 10 669 вызовов, из которых 1 129 связано с госпитализацией.

В основном причины вызовов скорой помощи были связаны с высоким артериальным давлением, кардиологическими проблемами, различными видами травм, симптомами диспепсии, сезонными респираторными вирусными инфекциями.