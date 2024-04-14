Спецслужбы Саудовской Аравии и Объединенных арабских эмиратов передали Израилю разведданные, которые помогли отразить ракетно-авиационную атаку Ирана в ночь на 14 апреля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Сообщается, что за два дня до атаки Израиля официальные лица Ирана проинформировали государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, о запланированном нападении на Израиль. Эта информация затем была передана в США, сообщает WSJ.

Журналисты издания утверждают, что "спецслужбы арабских государств не хотели делиться информацией с израильскими коллегами, но изменили позицию после бесед с представителями США".