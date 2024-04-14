Алиев поздравил нового президента Словакии новость дополнена
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Словакии Петеру Пеллегрини, сообщает официальный сайт главы государства.
«Развитие наших дружественных отношений со Словакией представляет для нас большое значение. В настоящее время имеются хорошие возможности для обогащения новым содержанием азербайджано-словацкого сотрудничества в различных сферах», - говорится в поздравительном письме.
Выразив убежденность в том, что посольство Азербайджана, приступившее к деятельности в Братиславе с прошлого года, внесет вклад в расширение двусторонних отношений, Алиев отметил: «Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления наших межгосударственных связей, углубления сотрудничества в интересах наших народов».