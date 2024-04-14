Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Словакии Петеру Пеллегрини, сообщает официальный сайт главы государства.

«Развитие наших дружественных отношений со Словакией представляет для нас большое значение. В настоящее время имеются хорошие возможности для обогащения новым содержанием азербайджано-словацкого сотрудничества в различных сферах», - говорится в поздравительном письме.

Выразив убежденность в том, что посольство Азербайджана, приступившее к деятельности в Братиславе с прошлого года, внесет вклад в расширение двусторонних отношений, Алиев отметил: «Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления наших межгосударственных связей, углубления сотрудничества в интересах наших народов».