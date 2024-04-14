Британия призывает Израиль «думать головой»

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Великобритания призывает не предпринимать действия, которые приведут к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.

«Мы надеемся, что ответных мер не последует, вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС, они все еще удерживают заложников», — сказал дипломат.

Журналист попросил Кэмерона прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Израилю необходимо «одержать победу».

«Я думаю, это правильно... Я думаю, что сейчас время думать не только сердцем, но и головой, быть рациональным и жестким», — заявил глава британского МИД.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.