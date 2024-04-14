Международные авиакомпании столкнулись с «хаосом» после атаки Ирана

За последние два дня по меньшей мере дюжине перевозчиков пришлось отменить или изменить маршрут рейсов, в том числе австралийской Qantas, немецкой Lufthansa, американской United Airlines и индийской Air India.

Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи отметил, что сбой в авиаперевозках стал крупнейшим со времен терактов 11 сентября 2001 года. «С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества различных воздушных пространств, и это создает хаос», — сказал Зи Reuters. По его словам, перебои, вероятно, продлятся еще пару дней.

Основатель OPSGROUP пояснил, что воздушное пространство Ирана используется авиакомпаниями, летающими между Европой и Азией. Перевозчикам придется ограничиться двумя альтернативными маршрутами: либо через Турцию, либо через Египет и Саудовскую Аравию.

Израиль, а также Иордания, Ирак и Ливан в субботу, 13 апреля, закрыли свое воздушное пространство из-за ударов Ирана. В воскресенье они возобновили полеты над своей территорией. Крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока, в том числе Emirates Airlines, Qatar Airways и Etihad Airways, заявили накануне, что также возобновят полеты в регионе после отмены или изменения маршрута ряда рейсов, сообщает Reuters.