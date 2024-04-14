В московском офисе обнаружили украинскую «Бабу Ягу»

Беспилотник «Баба Яга» украинского производства обнаружили в одном из офисов в московском районе Кунцево. Вероятного владельца БПЛА допрашивают силовики, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В офисе на Партизанской улице обнаружен дрон украинского производства «Баба Яга». Никакой опасности он не представляет. Хозяина беспилотника допрашивают правоохранители. По предварительной информации, мужчина хотел изучить как устроен БПЛА, для этого и заказал его»,— рассказала собеседник агентства.

«Бабой Ягой» называют шести- и восьмивинтовые модифицированные сельскохозяйственные дроны. Они переносят в себе 120-миллиметровые минометные мины и авиабомбы весом до 50 кг.