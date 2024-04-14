МИД Ирана о посольстве Азербайджана

Ведется подготовка к возобновлению деятельности посольства Азербайджана в Тегеране. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, пишут местные СМИ.

По его словам, были предприняты предварительные шаги для возобновления дипломатической деятельности Азербайджана в Тегеране, проведены переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Официальный представитель МИД Ирана отметил, что некоторое время назад дипломатическая делегация Азербайджана прибыла в Тегеран для проведения предварительной подготовки.

"Между Ираном и Азербайджаном сложилось единодушное мнение о том, что политическое сотрудничество между двумя странами должно развиваться наряду с экономикой и другими сферами", - подчеркнул он.

Отметим, 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.