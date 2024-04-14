Что обещают синоптики на завтра

Во вторник, 16 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 22-27° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.