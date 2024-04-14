Спецпредложение от Nar: смартфон со скидкой до 10%

Nar, предлагающий своим абонентам доступные цены, теперь представляет в своих центрах продаж и обслуживания самые популярные модели смартфонов Xiaomi и Tecno. Купите смартфоны Xiaomi или Tecno 10-14 апреля и получите специальную скидку до 10% при оплате наличными или банковской картой BirKart по случаю праздника Рамазан.

Еще одна хорошая новость: при покупке смартфона покупатель получает 12 месяцев бесплатного интернета и год гарантии.

Кроме того, в соответствии со стратегией доступности цен мобильного оператора Nar представляет специальное предложение – абоненты могут приобрести выбранную модель Xiaomi или Tecno по низкой стартовой цене всего в 10,3 AZN в месяц при оплате картой BirKart. Стоимость самого доступного по цене устройства составляет 185 AZN.

Помимо продажи смартфонов, магазины Nar предлагают различные устройства и аксессуары для мобильных телефонов, продажу телефонных номеров и их восстановление. В соответствии со стратегией мобильного оператора, ориентированной на клиента, абоненты Nar могут воспользоваться этими высококачественными услугами по доступной цене.

Список магазинов Nar и подробную информацию о предлагаемых услугах можно найти на сайте nar.az.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 млн клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.