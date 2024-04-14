На основании звонков на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) соответствующими структурами ведомства в дни праздника Рамазан было осуществлено 142 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 22 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 5 ДТП.

В результате предпринятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены 36 человек, в том числе 15 детей.