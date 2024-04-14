Региональный директор QS: «UNEC значительно улучшает свою позицию»

Азербайджан в рейтинге QS представлен образовательными программами двух университетов страны: Азербайджанский университет языков и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

UNEC вошел в список 351-400 лучших университетов мира по программе «Экономика и эконометрика», а также в рейтинг 501-550 лучших университетов мира по программе «Социальные науки и менеджмент».

UNEC значительно улучшает свою позицию в предметном рейтинге по Экономике и эконометрике и поднимается в диапазон 351-400, прежде всего, благодаря впечатляющей динамике показателей научной производительности по своему профильному предмету, о чем свидетельствует рост расчетных значений по количеству цитирований на одну публикацию и организационному индексу Хирша.

UNEC также дебютирует в отраслевом рейтинге по широкой предметной области Общественные науки и менеджмент в диапазоне 501-550.

Кроме того, UNEC занимает наиболее высокую строчку по отдельным индикаторам, достигнув 186-го места по «Репутации среди работодателей» в отраслевом рейтинге по Общественным наукам и менеджменту.

Растущее присутствие азербайджанских вузов во всей линейке наших рейтингов, безусловно, является отрадным фактом. Важно отметить, что наряду с двумя университетами, вошедшими в опубликованные рейтинги, другие ведущие вузы страны стремительно приближаются к публикуемому диапазону позиций по целому ряду предметов, наращивая потенциал для вхождения в них уже в ближайшем будущем. Главными возможностями для дальнейшего продвижения в рейтингах остаются разработка и реализация стратегий интернационализации и научных исследований, усиление присутствия в журналах высоких квартилей и активное участие в совместных исследовательских проектах с зарубежными партнерами.

Данные рейтинги представляют собой независимый сравнительный анализ более 16 400 образовательных программ высших учебных заведений, по которым обучаются студенты 1 500 университетов в 95 странах и территориях, в 55 предметах и пяти широких предметных категориях. Предметные рейтинги публикуются ежегодно и являются частью линейки рейтингов лучших университетов мира – QS World University Rankings, которые получили более 60 миллионов уникальных просмотров в 2023 году и упоминались около 124 000 раз в публикациях средств массовой информации по всему миру.

Сергей Христолюбов,

региональный директор QS Quacquarelli Symonds