Нетаньяху отказался от идеи немедленной контратаки. В чем причина?

Министры военного кабинета Израиля Бенни Ганц и Гади Айзенкот в субботу предложили незамедлительно контратаковать Иран после обстрела территории страны, но премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выступил против этой идеи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По словам собеседников портала, Ганц и Айзенкот сказали, что чем дольше Израиль будет ждать, тем сложнее ему будет объяснить международному сообществу законность контрудара. Министры высказали идею, что немедленная контратака в тот момент, когда иранские дроны продолжали лететь на Израиль, положит конец обмену ударами.

Нетаньяху и другие члены военного кабинета выступили против этой идеи, поскольку на тот момент не было понятно, есть ли пострадавшие и погибшие в результате ударов Израиля и какой ущерб нанесен. Один из источников сказал Axios, что израильский премьер хотел дождаться звонка с Байденом.

"Было несколько вариантов ответных действий, но звонок остановил их все. Сейчас мы можем перевести дух и все это обдумать", – отметил он.