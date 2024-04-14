Еще 4,4 млрд евро для Украины

Кабинет министров Нидерландов выделил дополнительные средства для Украины. В частности, на военную и гуманитарную поддержку Киева в период 2024-2026 годов будет выделено дополнительно 4,4 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

Помимо этого, правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны. В этих целях Минобороны страны будет получать дополнительные 500 млн евро с 2028 года, в том числе на усиление ПВО и закупку большего количества боеприпасов.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен после визита в Киев заявил о том, что ВСУ получат истребители F-16 во второй половине этого года. При этом он заявил о готовности потратить 350 млн евро на закупку вооружения для F-16 и приобретение современных беспилотных самолетов-разведчиков.