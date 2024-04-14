В США подожгли кладбище, где захоронен армянский террорист

В пятницу вечером у главного входа на кладбище было подожжено восемь деревьев. Об этом оперативно проинформировали полицию и пожарных.

До сих пор никто не задержан по подозрению в совершении поджога.

Начиная с января это уже шестой по счету поджог на кладбище, которое было основано в 1885 году. В результате инцидентов было сожжено в общей сложности 19 кипарисов.

Отмечается, что на этом кладбище похоронены в том числе террорист Согомон Тейлерян, убийца бывшего великого визиря Османской империи Талаата Паши, а также писатель Уильям Сароян.