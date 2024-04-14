ОАО «Азеришыг» продолжает восстановительные работы в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах Азербайджана.

В видеорепортаже ОАО о проводимых работах говорится, что уже начато строительство воздушной линии 35 кВ от поселка Агбенд Зангиланского района до высоты Бартаз.

В Губадлинском районе установлены новые опоры воздушных линий на территории села Фарджан от подстанции 110/35/10 кВ. В направлении села Сарылы Хаштаб продолжаются работы по установке опор воздушных линий 35 кВ.

Аналогичные работы ведутся на территории Узумчюлюк и в направлении села Гюлябирт.

В репортаже также отмечается, что ведутся работы по установке опор Худаферинской линии как продолжение 35 кВ линии Шукюрбейли.