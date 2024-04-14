Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе во время обсуждения законопроекта об иноагентах. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Мдинарадзе на заседании комитета парламента по юридическим вопросам, который в первом чтении рассматривал законопроект, отвечал на вопросы депутатов. Внезапно к нему подбежал Элисашвили и ударил рукой по голове. К потасовке подключились и другие депутаты. Заседание комитета прервано. Приставам пришлось удалить Элисашвили из зала заседаний.

Правящая партия Грузии в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния», спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от его принятия. Текст законопроекта такой же, как и в 2023 году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».