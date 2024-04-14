Армянский коньяк превратится в бренди

Министр экономики Армении Геворк Папоян с послом ЕС Василисом Марагосом обсудил вопрос ребрендинга армянского коньяка и рассмотрел возможности продвижения данного вида армянской алкогольной продукции на внешних рынках, пишут армянские СМИ.

По соглашению о партнерстве с ЕС, подписанном в 2017 году, Армения должна отказаться от наименования «коньяк» в течение 14 лет на домашнем рынке и в течение 25 лет - на зарубежных. ЕС обязался выделить Армении грант на «раскрутку» коньяка уже под новым именем – «бренди».

Название «коньяк» является защищенным географическим наименованием (AOC, Appellation d’Origine Contrôlée) в соответствии с законодательством Франции. Коньяком может называться только крепкий алкогольный напиток (бренди), произведенный в определенной области - департаменте Шаранта, где расположен город, давший название напитку, Коньяк.