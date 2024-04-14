Еще две авиакомпании решили не летать над Израилем

Британская авиакомпания EasyJet в свете атаки Ирана на Израиль решила отменить до конца апреля тысячи рейсов из Тель-Авива по различным европейским направлениям. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, в число отмененных попали рейсы из Израиля в Великобританию, Италию, Швейцарию и другие страны Европы. Как отмечает Kan, в заявлении EasyJet говорится, что рейсы отменены как минимум до 21 апреля, однако, по данным телерадиокомпании, фактически билеты на ее самолеты можно купить самое раннее на майские даты.

Полеты в Израиль решила временно приостановить авиакомпания Air India на фоне эскалации отношений Израиля и Ирана. По словам представителя компании, прямые рейсы между Дели и Тель-Авивом будут прекращены на три недели.

EasyJet только 23 марта возобновила авиасообщение с Израилем, которое было прервано в связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после 7 октября 2023 года, а Air India – с 3 марта.